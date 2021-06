Veel meer toeschouwers in Wembley-stadion in eindfase EK

In het Wembley-stadion in Londen zijn bij de twee halve finales en de eindstrijd van het Europees Kampioenschap voetbal 60.000 supporters welkom, heeft de Britse regering besloten. Een uitverkocht Wembley is normaal gesproken goed voor 90.000 toeschouwers,

Bij de groepswedstrijden in het Wembley-stadion waren steeds zo'n 22.000 voetbalfans welkom. Voor de knock-outfase gaat dat aantal omhoog naar 45.000 bezoekers, schrijft de BBC.

De Britse minister van Cultuur Oliver Dowden zegt "heel blij" te zijn dat meer supporters naar de wedstrijden kunnen. Vijftien maanden geleden konden in het VK voor het laatst zoveel mensen bij elkaar komen voor een sportevenement.

Wie een kaartje heeft, moet wel vooraf een negatieve corona-uitslag laten zien of aantonen dat hij of zij volledig is gevaccineerd. De prikken moeten minstens twee weken voor de wedstrijd zijn toegediend.

Merkel: wees verantwoordelijk

De Duitse bondskanselier Merkel heeft de UEFA opgeroepen "verantwoordelijk" om te gaan met de organisatie. Ze zei ook dat ze hoopt dat de wedstrijden niet tot volle stadions leiden. "Ik hoop dat de UEFA hier verantwoordelijk mee omgaat. Wat mij betreft is het geen goede zaak als de stadions vol zitten", aldus Merkel.

Door het aantal toegenomen besmettingen met de deltavariant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk, leek het afgelopen tijd onzeker of de ontknoping van het EK in Londen gespeeld kan worden.

De Italiaanse premier Draghi riep gisteren ertoe op de laatste wedstrijden niet in Londen maar elders in Europa te spelen. "Ik wil ervoor zorgen dat de finale niet in een land gespeeld wordt waar het aantal besmettingen hard oploopt", zei Draghi op een persconferentie in Berlijn, waar ook Merkel bij aanwezig was.

De UEFA heeft herhaaldelijk benadrukt dat Londen de locatie blijft voor de ontknoping.