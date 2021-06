'Ajax meldt zich voor Berghuis' • Zorgen om Luuk de Jong • 21.00 uur ontknoping groep D

Sparta Rotterdam heeft het contract van coach Henk Fraser met twee jaar verlengd, tot de zomer van 2024. De eredivisieclub wil met de vroegtijdige verlenging duidelijk maken dat de afgelopen drie seizoenen met Fraser (54) de stijgende lijn is ingezet.

"Voorop staat uiteraard dat we niet anders dan tevreden kunnen zijn over de prestaties van de laatste drie jaar", zegt technisch directeur Henk van Stee. "Eigenlijk hebben we boven verwachting gepresteerd. Met een promotie in 2019, een elfde plaats in 2020 en een achtste plaats afgelopen seizoen, met zelfs deelname aan de play-offs voor Europees voetbal, konden we niet meer krijgen."