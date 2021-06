Volleybalmannen verliezen nipt van Europees kampioen Servië in Nations League

De Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League tegen Servië niet kunnen stunten. De Europees kampioen was in Rimini met 3-2 (25-21, 21-25, 25-18, 21-25, 17-15) een fractie sterker.

Oranje was, een dag na de slordige wedstrijd tegen Canada (3-0 verlies), bij de les in de eerste set. Maar doordat Servië beter ging serveren, verspeelde Oranje een voorsprong van drie punten.

Na een paar prima blokpunten dreigde Oranje, dat opnieuw speelde zonder topscorer Nimir Abdelaziz, daarna ook de tweede set te verspelen. Maar bondscoach Roberto Piazza zette zijn team met een scheldkanonnade op scherp. De setwinst kwam er en na een kansloze derde set trok Oranje de stand met knap spel opnieuw gelijk.