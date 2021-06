China pakt cryptomunten steeds harder aan: wat zijn de gevolgen voor bitcoin?

Ook werkt China aan een alternatief: de digitale yuan. Die moet losstaan van het bestaande financiële systeem, maar in tegenstelling tot cryptocurrency kan de gebruiker niet anoniem blijven. De digitale yuan is nog niet officieel gelanceerd, maar er lopen proeven in meerdere steden.

Vrijdag maakte China bekend dat elektriciteitsleveranciers in de provincie Sichuan cryptomuntservers moeten opsporen en afsluiten. In Sichuan staan veel waterkrachtcentrales die goedkope stroom leveren. Gisteren besloot de centrale bank van China dat banken niet meer mogen meewerken aan transacties met bitcoin.

De meeste cryptomunten worden gedolven in digitale mijnen in China, naar schatting zelfs 65 procent van het wereldwijde aanbod. Maar blij is China daar niet mee. Het minen kost veel stroom en toezicht op wie er mee handelt is amper mogelijk. Daarom probeert het land munten als bitcoin aan banden te leggen.

Toch zijn er wel degelijk reële gevolgen. De rekenkracht van het bitcoinnetwerk is met bijna 20 procent gedaald, onder meer omdat in Sichuan de eerste 26 bitcoinmijnen zijn gesloten. Daardoor gaan transacties langzamer. Slagter: "Bitcoin heeft een zelfregulerend mechanisme. Na twee weken kan het protocol zich zo aanpassen dat er weer met dezelfde snelheid transacties kunnen plaatsvinden." (zie kader)

Bert Slagter van het platform Lekker Cryptisch en presentator van de podcast Satoshi Radio over cryptomunten verwacht geen grote dalingen door het Chinese beleid: "Je ziet zo'n koersdaling omdat er onzekerheid is bij beleggers. Maar dit is geen trendbreuk, zoals de val van 65.000 naar 40.000 dollar tussen april en mei. De bitcoin heeft nu een trading range tussen 30.000 en 40.000 dollar."

Het algoritme van bitcoin past na verloop van tijd de moeilijkheid van de berekeningen die de computers moeten uitvoeren aan aan de hoeveelheid beschikbare rekenkracht. Als er minder rekenkracht is worden de berekeningen makkelijker, als er meer rekenkracht is wordt het ingewikkelder. Zo blijft de tijd tussen de blocks steeds rond de tien minuten.

Per twee weken worden er 2016 blocks toegevoegd aan de blockchain, oftewel één block per tien minuten. Als je een computer of netwerk die berekeningen uit laat voeren, ben je aan het minen: daar word je voor beloond met nieuwe bitcoins.

Elke bitcointransactie wordt in een digitaal register vastgelegd. Een verzameling transacties wordt een block genoemd. Dat block wordt toegevoegd aan de keten van blocks - de blockchain - als er genoeg cryptografische berekeningen zijn uitgevoerd. Daar is veel rekenkracht, en dus stroom, voor nodig.

Bedrijven zijn inmiddels bezig hun hardware te verplaatsen naar andere landen. "In feite is het je spullen oppakken en naar een ander gebied gaan met een goede internetverbinding en stabiele stroomvoorziening", aldus Van der Meijde.

Hij ziet ook voordelen in het Chinese beleid. Tot nu toe concentreerde veel rekenkracht zich in China. "Het bitcoinnetwerk wordt er robuuster van als de rekenkracht beter over de wereld verdeeld is. Als er dan problemen met stroomvoorziening zijn in één gebied, heeft het netwerk daar minder last van."

Daar voegt Bert Slagter nog iets aan toe. "Het idee achter bitcoin is dat het gedecentraliseerd is. Dus als de rekenkracht zich meer over de wereld verspreidt, is er niet één land dat te veel controle over het systeem heeft."

In feite is wat nu gebeurt volgens Slagter een lakmoesproef. "China is een autocratisch regime dat een beslissing om mining te verbieden zo kan nemen. Als bitcoin dat overleeft, denk ik niet dat er een land ter wereld is dat de stekker uit bitcoin kan trekken."