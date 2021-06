Rennie Rijpma eerste vrouwelijke hoofdredacteur AD

Rennie Rijpma (49) wordt de nieuwe algemeen hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Ze is de eerste vrouw die aan het hoofd komt te staan van de 75-jarige krant.

Rijpma verruilde in 2012 het ANP voor het AD en heeft daar verschillende leidinggevende functies gehad. Ze speelde volgens het AD een belangrijke rol in de ontwikkeling van de online-uitingen. De komende jaren wil ze ervoor zorgen dat de app en site een plek worden "waar mensen net zo veel van houden als abonnees van de krant AD", zegt ze in het AD.

Diversiteit

Rijpma zegt dat er ook nog stappen kunnen worden gezet op het gebied van diversiteit. "Dit merk was niet zo groot geweest zonder vrouwen, maar ze waren wel meer op de achtergrond en in de minderheid. Met mij komen de vrouwen meer naar voren. Ik wil ook meer vrouwen vertegenwoordigd zien in de krant en op de site."

Nieuws wordt volgens Rijpma te vaak gedomineerd door mannen, "maar er zijn veel vrouwen die iets te vertellen hebben". Ze zegt dat het AD-lezerspubliek voor ongeveer vijftig procent bestaat uit mannen en vijftig procent vrouwen. "Als je wilt dat mensen ons merk in het hart sluiten, dan moeten zowel die mannen als vrouwen iets van herkenning terugzien."

Rijpma volgt per 1 juli Hans Nijenhuis op. Hij was vijf jaar hoofdredacteur en gaat nu weer aan de slag als schrijvend redacteur.