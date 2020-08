Ook grote demonstraties in Wit-Russische provinciesteden

Bekijk de beelden van de demonstratie in Brest:

"Voorheen beperkte protest zich toch wel tot de hoofdstad, georganiseerd door de intellectuele oppositie daar", zegt Hummels. "Maar nu zeggen ook mensen in de rest van het land dat ze er klaar mee zijn."

Ook waren er de afgelopen dagen grote demonstraties in verschillende grotere en kleinere Wit-Russische provinciesteden. "Dat is echt nieuw aan deze protestbeweging", zegt Wit-Rusland-kenner Franka Hummels.

In de Wit-Russische provinciestad Brest waren vandaag duizenden mensen op de been voor een pro-oppositie demonstratie. Volgens journalisten ter plekke waren er 20.000 demonstranten en is het de grootste betoging ooit in de 350.000 inwoners tellende stad.

Vrijdag was al een ongekend grote demonstratie in Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland. 9 augustus zijn de verkiezingen in het Oost-Europese land, dat ook wel "Europa's laatste dictatuur" wordt genoemd.

"Sinds het einde van de Sovjet-Unie hebben we nog nooit zoiets als dit gezien in Wit-Rusland", zegt Hummels. "De steun voor de president is aan het afkalven, en je ziet nu het kantelpunt."

De demonstraties zijn officieel campagnebijeenkomsten van de oppositie en worden georganiseerd door Svetlana Tichanovskaja, de grootste oppositiekandidaat die het opneemt tegen de zittende president Loekasjenko. Nadat haar man, ook een oppositiekandidaat, werd gearresteerd, nam zij het stokje van hem over.

Bij de demonstraties worden protestliederen gezongen. "Dit is het einde van het systeem", zegt een demonstrant tegen de pro-oppositienieuwswebsite Charter97. "Svetlana gaat het systeem breken."