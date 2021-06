DSM met Eekhoff, Nieuwenhuis en Bol naar Tour, aantal Nederlanders verdubbeld

Team DSM neemt drie Nederlanders mee naar de Tour. Nils Eekhoff (23) maakt zijn debuut, Joris Nieuwenhuis doet voor de tweede keer mee en sprinter Cees Bol rijdt zijn derde Ronde van Frankrijk.

In totaal staan er daardoor veertien Nederlanders aan de start, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Team DSM richt zich op ritzeges, net als vorig jaar toen Søren Kragh Andersen de ploeg (toen nog Team Sunweb) twee keer van de champagne liet proeven. De Deen (26) is nu opnieuw de voornaamste troef van de ploeg. Ook Marc Marc Hirschi won in 2020 een rit, maar hij is overgestapt naar Team Emirates.

"We hebben een solide sprinttrein voor de potentiële sprintetappes. In de heuvel- en bergetappes zullen we aanvallend koersen", belooft ploegleider Luke Roberts.