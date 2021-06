Vizier Oranje op achtste finales, De Jong eindigt training met ijs op de knie

Een dag na de overwinning op Noord-Macedonië zit de sfeer er nog steeds goed in bij het Nederlands elftal. Lachende gezichten, grapjes en wat heen en weer lopen. Althans voor de basisspelers, de wisselspelers kregen een uur lang intensief trainen voor de kiezen.

Onder toeziend oog van bondscoach Frank de Boer werkten zij zich in het zweet terwijl Matthijs de Ligt, Donyell Malen, Memphis Depay en consorten rustig rekten en strekten.

Nu Oranje de groepsfase heeft afgesloten, is de blik op de achtste finale gericht. Wie de tegenstander wordt, is nog altijd een groot vraagteken. Er is een aardige kans dat Oranje een land treft uit de 'poule des doods', de gevreesde groep F met Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije.