F-16's vliegen Elfstedentocht ter ere van afscheid vliegbasis Leeuwarden

De vier vliegtuigen gingen rond 11.15 uur de lucht in en vlogen het parcours over de elf steden meerdere keren.

Een groepje F-16's heeft vanochtend in formatie de Elfstedentocht gevlogen. Defensie neemt met de vlucht afscheid van de vliegbasis in Leeuwarden, ruim veertig jaar de thuisbasis van de straaljagers.

Volgens een woordvoerder van Defensie is het best moeilijk om zo'n tocht te vliegen. "Omdat je in een formatie vliegt kun je wat moeilijker de bochten maken. Maar we hebben een goede voorbereiding gedaan", zegt ze tegen Omrop Fryslân.

De F-16's maken plaats voor de nieuwe F-35's. De oude toestellen worden naar de vliegbasis in Volkel gevlogen. Daar worden ze nog een paar jaar gebruikt.