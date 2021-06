Schitteren op Wembley, naast ouderlijk huis, is Sterling op het lijf geschreven - NOS

Schitteren in de EK-finale, op een kleine 500 meter van het huis waarin je opgroeide. Het is een scenario waarvan Raheem Sterling, een van de sterren van de Engelse nationale ploeg, al droomt sinds hij een kind is.

De kleine Raheem zag het fameuze Wembley, speellocatie van finale en onder meer alle groepswedstrijden van de Engelsen, al liggen als hij de deur uitliep. "Als kind zag ik hoe het stadion werd verbouwd."