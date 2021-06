Hamer: formatie-onderhandelingen kunnen half augustus beginnen

SER-voorzitter Hamer denkt dat de onderhandelingen over een nieuwe regeringscoalitie half augustus zullen beginnen. Naar verwachting zal de Tweede Kamer haar morgen opnieuw aanstellen als informateur. Zij zal dan VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag begeleiden, die binnen een paar weken een regeerakkoord op hoofdlijnen moeten gaan schrijven.

Hamer heeft vanmiddag haar eindverslag overhandigd aan Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. Ze geeft om 15.00 uur een toelichting. Die is live te volgen op NPO Politiek en NOS.nl.

Hamer concludeert dat het duidelijk is welke partijen door zouden kunnen: VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Maar omdat verschillende partijen elkaar op dit moment uitsluiten, zit het proces muurvast. Het idee is nu dat Rutte en Kaag verantwoordelijkheid nemen. Zij zijn "beide winnaars van de verkiezingen", schrijft Hamer.

Half augustus onderhandelingen

Rutte en Kaag moeten binnen een paar weken een document op hoofdlijnen schrijven, waar de andere partijen zich bij aan kunnen sluiten. Daarna wil ze een pauze van een paar weken inlassen, waarin iedereen tot rust kan komen. De onderhandelingen over de vorming van een meerderheidscoalitie kunnen dan half augustus beginnen, stelt Hamer.

Hamer is nu zes weken informateur geweest. Zij kreeg op 12 mei de opdracht om overeenstemming te zoeken over een herstel- en transitieplan en een inventarisatie te maken van grote problemen die snel moeten worden aangepakt. Dat deel van de opdracht is geslaagd, liet de informateur tussendoor steeds blijken.