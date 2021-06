Google-app crasht op Android-telefoons na update

De app van Google op Android-telefoons lijkt niet goed te werken. Gebruikers melden dat de app regelmatig vastloopt na een update van het besturingssysteem, dat eveneens door Google is gemaakt.

Of het vastlopen van de app daadwerkelijk door de Android-update komt, is niet duidelijk. De Chrome-app en Google Maps hebben geen problemen. Het probleem lijkt zowel in Nederland als internationaal voor te komen.

De problemen zijn niet beperkt tot telefoons van een bepaald merk. Op het forum van techwebsite Tweakers komen meldingen binnen van problemen op Nokia-telefoons, verschillende Samsung-modellen en mobieltjes van Motorola.

Ook op sociale media regent het klachten. Zo worden screenshots van de foutmelding gedeeld.