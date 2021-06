Confrontaties tussen militie en leger in tweede grootste stad Myanmar

In de stad Mandalay in Myanmar hebben confrontaties plaatsgevonden tussen het leger en een nieuwe militie die zich tegen de heersende legerleiding keert. Door beide zijden worden verschillende aantallen doden genoemd, variërend tussen de twee en vier omgekomen militieleden.

Sinds de coup van het leger, waarbij de gekozen regering van Aung San Suu Kyi werd weggestuurd, heeft het leger meerdere protesten van tegenstanders neergeslagen. In totaal kwamen ruim 870 mensen om, melden mensenrechtenorganisaties. Zo'n 100.000 burgers zijn gevlucht.

Voorheen vonden gevechten met milities met name plaats in kleine dorpen en dunbevolkt gebied. Maar de nieuwe militie People's Defence Force van Mandalay zegt te waken over de tweede grootste stad van het land.

"De strijd is begonnen", vertelt een van de leden tegen persbureau Reuters. "En er zullen meer gevechten volgen." De confrontatie ontstond toen troepen van het leger de basis van de militie bezochten. Volgens de rebellengroep was het een aanval van zo'n 20 gewapende militairen. "Maar we wisten dat ze kwamen, dus wij zijn ze de baas", zegt een van de rebellen tegen nieuwssite Myanmar Now.

Volgens de staatszender Myawaddy Television wilde het leger een inspectie uitvoeren bij de verzamelplek van "gewapende terroristen" en werd het leger aangevallen met kleine wapens en bommen. Volgens het nieuwskanaal van het leger zijn vier "terroristen" gedood en acht gearresteerd. Volgens de staatszender zijn er ook gewonden aan de kant van het leger, maar er werd niet verteld hoeveel het er waren.

Over aantallen bestaat dus nog veel onduidelijkheid. "We weten niet hoeveel van onze strijders zijn gepakt", zegt een woordvoerder van de militie tegen Myanmar Now. "Maar we zitten verspreid door de hele stad. Ze kunnen een vinger pakken, maar niet onze hele hand."

Landen roepen op wapens neer te leggen

De Amerikaanse ambassade laat weten "verontrust" te zijn na het zien van de recente gevechten, en roept op het geweld te stoppen.