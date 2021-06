Tientallen landen eisen dat VN-chef toegang krijgt tot strafkampen Oeigoeren

Vorig jaar liet China gecontroleerd journalisten toe in een 'heropvoedingskamp' - EPA

Meer dan veertig landen hebben er bij China op aangedrongen om de VN-chef voor de mensenrechten onmiddellijk toe te laten in de regio Xinjiang. De landen willen de berichten onderzoeken die stellen dat de Oeigoerse minderheid dwangarbeid moet verrichten of onwettig wordt vastgehouden en gemarteld. "Geloofwaardige rapporten stellen dat meer dan een miljoen mensen willekeurig zijn vastgehouden in Xinjiang en dat er wijdverbreide surveillance is die onevenredig gericht is op Oeigoeren en leden van andere minderheden. Ook worden de fundamentele vrijheden en de Oeigoerse cultuur beperkt", zo staat in de gezamenlijke verklaring. De Canadese ambassadeur Leslie Norton las de gezamenlijke verklaring voor aan de VN-Mensenrechtenraad. Onder meer Australië, Frankrijk, Duitsland, Japan en de VS ondertekenden de verklaring. "We dringen er bij China op aan om onafhankelijke waarnemers, onder wie hoge commissaris Michelle Bachelet, onmiddellijke, zinvolle en vrije toegang tot Xinjiang toe te staan", staan in de verklaring. Bachelet zegt te hopen een overeenstemming te bereiken over de voorwaarden om China, en daarbij ook Xinjiang, te bezoeken om de berichten te onderzoeken. Ze zegt al sinds september 2018 in onderhandeling te zijn.

Naar schatting zitten een miljoen Oeigoeren opgesloten in strafkampen, die China eufemistisch beschrijft als heropvoedingskampen. Uit onder meer getuigenissen kwam naar voren dat er sprake is van mensenrechtenschendingen, waaronder dwangarbeid, verkrachtingen, marteling en gedwongen sterilisatie. Een meerderheid van de Tweede Kamer oordeelde eerder dit jaar dat sprake is van genocide, maar het kabinet gebruikt die term niet.