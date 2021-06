EC opent onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik Google op advertentiemarkt

De Europese Commissie heeft een nieuw onderzoek geopend naar mogelijk machtsmisbruik door Google. Het gaat om de vraag of de techgigant zijn positie in de advertentiemarkt misbruikt door zichzelf voor te trekken en daarmee regelgeving overtreedt.

Vicepresident Margrethe Vestager, belast met digitale zaken, wijst erop dat Google aanwezig is in alle lagen van de zogeheten advertentietoeleveringsketen: het verzamelt data voor gepersonaliseerde advertenties, het verkoopt advertentieruimte en fungeert als tussenpersoon in die markt. "We zijn bezorgd dat Google het voor concurrerende advertentiediensten moeilijker heeft gemaakt om mee te doen", zegt Vestager.

"Duizenden Europese bedrijven gebruiken dagelijks onze advertentieproducten om nieuwe klanten te bereiken en hun website te betalen", zegt Google in een reactie. "Ze kiezen onze diensten omdat deze competitief zijn en effectief." Het bedrijf laat verder weten in gesprek te blijven met de commissie om vragen te beantwoorden en hun kant van het verhaal te vertellen.

Banneradvertenties

Het onderzoek van de commissie is gericht op banneradvertenties. Deze biedt het bedrijf aan aan zowel uitgevers als adverteerders.

Daarbij wordt er onder meer gekeken naar voorwaarden voor het gebruik van de advertentiediensten die Google aanbiedt en restricties die de techgigant zou opleggen aan andere adverteerders, uitgevers of tussenpersonen om toegang te krijgen tot data gebruikersdata die beschikbaar is via Googles eigen diensten.

Ook gaat de commissie kijken naar de aankondiging van Google, eerder jaar, om cookies van derde partijen te verbieden en de effecten hiervan op de markt van banneradvertenties. Verder wordt er ook gekeken naar Googles besluit om advertentie-ID's, die zijn gekoppeld aan gebruikers, niet langer te delen met derde partijen.

Eerste stap

Het openen van een officieel onderzoek is de eerste stap in een lang proces. Als uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad fouten zijn gemaakt, kan het bedrijf in staat van beschuldiging worden gesteld. Uiteindelijk kan er een boete uitrollen en wijzigingen worden geëist.

Het is het vierde onderzoek dat naar Google wordt geopend. In de eerdere drie gevallen is het bedrijf een miljardenboete opgelegd. Tegen al die zaken heeft het beroep aangetekend. De allereerste zaak, Google Shopping, ligt nu voor bij Europese rechters.