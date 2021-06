Handenwrijvend uitkijken naar de Tour, 'maar pas in etappe 8 doemen bergen op'

Met Timmerman nemen we het parcours door én zetten we de belangrijkste zaken van de 108ste editie op een rijtje.

Handenwrijvend hoorde hij de woorden van Tourbaas Christian Prudhomme aan, die opperde dat het zo'n beetje de spannendste openingsweek in de geschiedenis zal worden. "Totdat ik naar het parcours keek. Pas in de achtste dag doemen de bergen op!''

Een tip bij het invullen van een Tourpool: neem genoeg sprinters mee. Want er zijn vanaf zaterdag, wanneer de Ronde van Frankrijk in Brest van start gaat, minstens 8 kansen voor de snelle mannen. "Het is zeker geen ronde voor de pure klimmers", weet NOS-commentator Sebastiaan Timmerman.

Waar verwacht jij het eerste spektakel?

Nou, toch wel in de eerste twee dagen. Want het is in die eerste dagen áltijd nerveus, zeker als de wegen smal zijn zoals in Bretagne én omdat de eerste finish heuvelop is: zaterdag gaan de laatste drie kilometer aan 5.7% omhoog. Mathieu van der Poel behoort tot de favorieten voor het eerste geel. En ook op zondag heeft hij goede kansen.

Wanneer moeten de klassementsrenners aan de bak?

Woensdag al, in de eerste individuele tijdrit. Ze moeten in de eerste twee ritten attent zijn, maar woensdag kunnen ze zich niet langer verschuilen. De etappe is 27.2 kilometer lang, hier zal niet met minuten worden gesmeten, maar verschillen gaan zeker ontstaan.