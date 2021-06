Techplatforms strijden om de oren van gebruikers

Met de nieuwe audioproducten kunnen onder meer live gesprekken worden georganiseerd. Het idee erachter is dat bekende personen en beheerders in groepen dit op het sociale netwerk gaan doen. Er kunnen tot vijftig mensen deelnemen aan zo'n gesprek en een onbeperkt aantal mensen kunnen meeluisteren.

Van dat succes willen dus steeds meer platforms profiteren. Twitter werkt al maanden aan de uitrol van Spaces. Het bedrijf neemt de functie zo serieus dat het werkt aan een eigen tabblad voor de functie in de Twitter-app . Via een nieuwe knop in het midden kunnen gebruikers straks zien met wie ze nu kunnen praten en welke gesprekken er nog gepland staan.

Het live met elkaar praten is iets wat de afgelopen maanden snel aan populariteit heeft gewonnen dankzij de opkomst van de app Clubhouse . Een app waar met elkaar praten in zogeheten rooms (virtuele kamers) centraal staat. De app werd populair, ook in Nederland. Mede als gevolg van de pandemie, waardoor mensen massaal thuiszaten en behoefte hadden aan sociaal contact.

Spotify kwam vorige week met zijn eigen variant van Clubhouse: Greenroom. Een belangrijk voordeel dat de audiodienst heeft ten opzichte van de rest is dat luisteren het kerndoel van de app is. Andere apps moeten gebruikers daar nog van overtuigen. Wie in Greenroom (beschikbaar als een losse app) daarnaast een gesprek opneemt, kan dit vervolgens ook via Spotify beschikbaar stellen als podcast.

Relevant blijven

Dit alles maakt duidelijk dat audio, ondanks dat de vertelvorm al heel lang bestaat in de vorm van radio, de interesse heeft getrokken van de grote techplatforms. Die zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om relevant te blijven. Daarbij hoort veel experimenteren. Of alles evenveel succes zal hebben, is de vraag.

Podcasts hebben zich inmiddels serieus gevestigd, maar de vraag is hoe populair live-audio blijft. Clubhouse, waar de hype mee begon, was maandenlang alleen voor iPhones beschikbaar. Na een snelle opmars begin dit jaar, is het aantal nieuwe installaties op iOS hard gedaald, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Sensor Tower. Dit zegt niks over het daadwerkelijke gebruik, maar is wel een indicatie van de interesse. Sinds mei is er ook een Android-variant, die vooralsnog wel groeit.

Aantal downloads van Clubhouse op iOS en Android (de app is op Android sinds mei beschikbaar, maar nog altijd alleen met een uitnodiging):