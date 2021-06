Mollema als kopman van start in Tour, ploeg mikt op dagsucces

Voor Mollema wordt het de elfde keer dat hij de Ronde van Frankrijk rijdt, Nibali start voor de negende keer. In 2013 boekte Mollema zijn beste resultaat, toen werd hij zesde in het algemeen klassement. Vorig jaar moest Mollema de Tour vroegtijdig verlaten. Bij een val in de dertiende etappe liep hij een gecompliceerde breuk in zijn linkerpols op.

"We hebben een goede mix van renners en ons hoofddoel is het winnen van een etappe", zegt de Nederlandse ploegleider Steven de Jongh.

De Tour de France begint zaterdag om 12.00 uur en is live te zien op NOS.nl en in de NOS-app, op NPO 1 en via flitsen op NPO Radio 1. Donderdag is de ploegenpresentatie van de Tour. Die is vanaf 18.30 uur rechtstreeks te zien op NOS.nl en in de NOS-app.