De bijzondere strijd om een olympisch ticket dat direct moet worden afgestaan

"We gaan helpen om voor Varenhorst en Van de Velde een ticket binnen te halen", vertelden ze vorige maand in Langs de Lijn En Omstreken. "We vechten voor een Nederlands ticket, dat uiteindelijk naar het hoger geplaatste team gaat."

Het duo Boermans/De Groot verraste in april dit jaar in het Mexicaanse Cancún vriend en vijand door in de poulefase het Russische duo Vjatsjeslav Krasilnikov/Oleg Stojanovskij, dat in 2019 wereldkampioen werd, te verslaan.

"Dat was voor ons de bevestiging dat we goed kunnen volleyballen", aldus Boermans. "Elke wedstrijd is gaaf, maar winnen van de wereldkampioen was wel even kicken. Dat was wel echt een kippenvelmomentje. Vooral matchpoints blijven me vaak bij en deze keer was dat een ace van Yorick. Met heel veel kracht en souplesse serveerde hij de bal tussen de tegenstanders in. Ik draaide me om en zag een blije Yorick, heerlijk!"

'Heel mooie combinatie'

Boermans (26) en De Groot (20) speelden op dat moment nog nauwelijks een jaar samen. Boermans: "In de coronaperiode mochten we een tijdje niet trainen. Toen ben ik gevraagd door Beach Team Nederland om daar te komen spelen en een duo te gaan vormen met Yorick."