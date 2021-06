Ombudsman: noodopvang veteranen schiet soms tekort

Het gaat niet altijd goed met de noodopvang van veteranen. Ze krijgen soms te weinig dagen hulp en het noodloket waar ze zich kunnen melden, is niet altijd bereikbaar. Dat concludeert de Veteranenombudsman na eigen onderzoek.

Veteranen kunnen door uitzending (blijvend) letsel hebben opgelopen. Daardoor kunnen ze soms niet meer in hun eigen huis blijven wonen en moet er dus andere opvang worden geregeld. De Veteranenwet bepaalt dat de overheid daar dan voor moet zorgen.

Maar Veteranenombudsman Reinier van Zutphen, die ook de Nationale ombudsman is, zegt dat hij de afgelopen jaren geregeld klachten heeft binnengekregen over veteranen in acute nood.

Deskundigheid ontbreekt soms

"Veteranen vertellen ons dat er onduidelijkheid is over de mogelijkheid van opvang. En hoewel het Veteranenloket een 24/7-functie heeft, krijgen wij van veteranen terug dat het loket niet altijd bereikbaar is. Voor noodopvang wordt vaak doorverwezen naar particuliere initiatieven of vrijwilligers", zegt Van Zutphen.

Ook wordt het volgens hem als een gemis ervaren dat als er wel opvang wordt aangeboden die beperkt is tot maximaal tien dagen, terwijl er juist behoefte is aan meer langdurige opvang. Verder ontbreekt het soms aan deskundigheid bij de opvanglocaties.

Minister moet opheldering geven

Van Zutphen heeft gesproken met onder anderen vertegenwoordigers van het Nederlands Veteraneninstituut, het Leger des Heils, het Veteranenplatform, bedrijfsmaatschappelijk werk Defensie en enkele inloophuizen.

De Veteranenombudsman heeft minister Bijleveld van Defensie om opheldering gevraagd. Hij wil na de zomer met haar en andere betrokkenen om tafel om over het probleem te praten. Defensie heeft nog niet gereageerd op de bevindingen.