Informateur doet noodgreep, 'enthousiasme nu ver te zoeken'

Politiek verslaggever Xander van der Wulp

"Het stuk dat Rutte en Kaag moeten gaan schrijven wordt een aanzet tot een regeerakkoord genoemd. Het mag geen proeve van een regeerakkoord heten, zoals bijvoorbeeld oud-PvdA-leider Wim Kok weleens heeft gemaakt. Want dan klinkt het te definitief en de andere partijen moeten ook nog iets te zeggen hebben. Het idee is dat ze vooral plannen gaan opschrijven en dat er dan een soort van enthousiasme ontstaat om die samen te gaan uitvoeren."

"Dat enthousiasme is op dit moment heel ver te zoeken. Daarom is het ook echt een noodgreep. Er is geen enkele garantie dat de andere partijen straks wel gaan aanhaken. Het is een ingewikkeld plan van Hamer, want VVD en D66 hebben ook tegenstrijdige wensen. Eigenlijk is het enige positieve dat ik er nu in kan zien: dat de verantwoordelijkheid duidelijk bij de nummers 1 en 2 wordt gelegd. Zij moeten hun verschillen overbruggen en er samen uitkomen. Al met al gaat het nog wel even duren allemaal. Het lijkt erop dat het nieuwe kabinet er op zijn vroegst in oktober of november kan zijn."