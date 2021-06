Advies zwangeren op een rij gezet: eet tweemaal per week vis en slik supplementen

Zwangere vrouwen wordt geadviseerd om twee keer per week vis te eten. Daarnaast is het belangrijk om foliumzuur en vitamine D te slikken en om voldoende calcium, jodium en ijzer binnen te krijgen. De aanbevelingen komen van de Gezondheidsraad, die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid alle voedingsonderzoeken op een rij zette.

Er is volgens de Gezondheidsraad veel onduidelijk over wat zwangere vrouwen nu wel of niet mogen consumeren. En door de jaren heen lijken de adviezen ook steeds te verschillen.

Daarom is al het bestaande wetenschappelijk onderzoek naar voeding voor vrouwen uitvoerig bekeken. Naast voedingsdeskundigen zijn ook huisartsen, gynaecologen en toxicologen erbij betrokken, zodat iedereen hetzelfde advies geeft. In de basis komt het erop neer om gezond en gevarieerd te eten.

Het advies van de Gezondheidsraad is niet nieuw, maar veel zwangeren volgen het niet op of beginnen te laat met bijvoorbeeld het innemen van foliumzuur.

Met andere voedingsstoffen moeten vrouwen die in verwachting zijn juist opletten. Geen alcohol is vaak wel bekend, maar er wordt ook geadviseerd om niet te veel cafeïne in te nemen. Ook te veel leverproducten, soja, zoethout en rauwe vis wordt afgeraden. Ook wordt geadviseerd om tijdens de zwangerschap niet te lijnen of vasten.