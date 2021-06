CPB verwacht nog sneller economisch herstel van coronacrisis

De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn gunstig en de permanente schade van de coronacrisis blijft beperkt. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in de nieuwste raming.

Daarin is het groeitempo van de Nederlandse economie voor dit jaar verder naar boven aangepast. Gingen de economen van het CPB in maart nog uit van 2,2 procent groei, nu is dat 3,2 procent. "De Nederlandse economie staat er ondanks de coronapandemie relatief goed voor", zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp. "Het steunbeleid heeft goed gewerkt om de effecten op arbeidsmarkt en productie te dempen en grote permanente schade te voorkomen."

Eerder werd nog gevreesd voor een oplopende werkloosheid door de coronacrisis. Die vrees is verdwenen bij de economen. Nu gaat het CPB zelfs uit van een daling van de werkloosheid in 2021. Volgend jaar loopt de werkloosheid wel op, naar 4,1 procent van de beroepsbevolking. Dat is het gemiddelde niveau van de werkloosheid in de jaren voor de crisis.

Spaargeld uitgeven

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte vanochtend bekend dat de consumentenuitgaven in april met 9,4 procent zijn gestegen. Dat is de hoogste stijging sinds de Tweede Wereldoorlog toen de metingen begonnen. Dat groeicijfer past in het beeld dat het Centraal Planbureau schetst voor de rest van het jaar. Consumenten geven meer uit, nadat ze tijdens de coronacrisis juist minder besteedden.