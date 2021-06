Macedonische maestro Pandev krijgt afscheid dat hij verdient: 'Dit was een droom'

Pandev beduusd na koninklijk afscheid: 'Dit is de droom van alle Macedoniërs' - NOS

Ooit stond Goran Pandev naast Wesley Sneijder met de trofee van de Champions League boven zijn hoofd. Met Internazionale stond hij in 2010 op het hoogtepunt van zijn roem. Voor de internationale volger dan. Want in zijn eigen Noord-Macedonië (of Macedonië zoals hij het zelf overstoord blijft noemen) werd hij pas echt een levende legende toen hij zijn land naar de eerste EK-deelname ooit schoot. "Dit was mijn Macedonische droom in mijn 20-jarige carrière", vertelde Pandev na afloop van het met 3-0 verloren duel met Oranje tegen NOS-verslaggever Vlado Veljanoski. "We weten hoe we zijn begonnen, dat was zwaar. Nadat we dit bereikt hadden, kwamen alle emoties los in de wedstrijd tegen Oostenrijk. Ik zei tegen mezelf: 'Goran, je hebt de top bereikt met je teamgenoten.'"

Pandev zorgt na Oostenrijks geklungel voor eerste EK-goal Noord-Macedonië - NOS

Een passender podium voor het afscheid als voetballer is niet mogelijk. Tegen Oostenrijk (3-1) maakte hij zijn eerste EK-goal. Tegen Oekraïne (2-1) scoorde hij met een subtiel stiftje, al werd die treffer afgekeurd wegens buitenspel. En ook tegen Oranje (3-0) liet hij flitsen zien van de ongrijpbare balgoochelaar van weleer. Denk aan het passje op Ivan Trickovski, die alleen vanwege buitenspel niet als assist de boeken in ging. Of neem het geniale hakje, waarmee hij Aleksander Trajkovski in een perfecte positie zette om te scoren. De bal belandde tegen de paal.

Emotionele publiekswissel Na 69 minuten zat de voetballoopbaan van Pandev erop. Langs de lijn vormden zijn ploeggenoten een erehaag. Terwijl Pandev zijn veters losknoopte scandeerde de Johan Cruijff Arena zijn naam. De tranen stonden de maestro in de ogen, zoals eerder ook al het geval was bij het luisteren naar het volkslied. "Dit had ik niet verwacht. De Nederlandse spelers kwamen naar me toe en wensten me veel geluk in de toekomst. Ik vond het een eer dat mijn teamgenoten en de hele staf zo afscheid van mij namen. Ik zal dit nooit vergeten."

"Er flitste van alles door mijn hoofd", vervolgde Pandev. "Je realiseert je ineens dat er na deze wedstrijd geen voetbal meer is. Dat is een vreemd gevoel, maar ik zal er aan moeten wennen." Zijn contract bij Genoa loopt af en dat lijkt Pandev wel best te vinden. Na vandaag kan hij zich richten op andere zaken, zoals zijn tot profclub uitgegroeide voetbalacademie in zijn geboorteplaats Strumica. De Macedonische eredivisie begint in augustus.

Mooie herinneringen Maar hoe zat dat nou met dat Oranjeshirt? Voor het duel kreeg Pandev uit handen van collega Georginio Wijnaldum een shirt van het Nederlands elftal met zijn naam en het cijfer 122.

Goran Pandev ontvangt voor zijn laatste interland met Noord-Macedonië een Oranje-shirt met zijn naam. - NOS

Daarmee werd verwezen naar het aantal interlands van de Macedonische aanvoerder, al is niet iedereen het erover eens of dit er nu 121 of 122 zijn geweest. Misschien dat Pandev over een jaar of twintig het shirt nog eens uit de kast haalt. Hij zal lachen en zich wentelen in mooie herinneringen. "We hebben heel Macedonië gelukkig gemaakt. Een grotere voldoening bestaat niet."