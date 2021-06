Wekdienst 22/6: Gezondheidsraad komt met voedingsadvies zwangeren • Wordt drugsbaas Tse Chi Lop uitgeleverd?

Eerst het weer: Vandaag trekken er veel wolkenvelden over het land, maar de zon schijnt ook geregeld. In het zuiden is meer bewolking en is kans op wat regen. Het wordt 17 tot 19 graden.

Goedemorgen! Vandaag komt de Gezondheidsraad met voedingsadvies voor zwangere vrouwen en de rechtbank in Rotterdam beslist over de uitlevering van een grote drugsbaas aan Australië.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Gezondheidsraad komt voor het eerst met voedings-aanbevelingen, specifiek voor zwangere vrouwen.

Wordt een van de grootste drugsbazen van Azië uitgeleverd aan Australië? Tse Chi Lop (57), een Canadees van Chinese origine., werd in januari op Schiphol opgepakt. Om 10.30 uur is er een zitting in de Rotterdamse rechtbank over zijn uitlevering.

Vanaf 16.30 uur praat Jaap van Dissel de Tweede Kamer bij over de bestrijding van het coronavirus, met onder meer een update over de nieuwe 'deltavariant'. Deze mutant van het coronavirus staat bekend als 'zeer besmettelijk'.

Wat heb je gemist?

American-footballspeler Carl Nassib heeft als eerste actieve speler uit topcompetitie NFL bekendgemaakt dat hij homoseksueel is. De 28-jarige Nassib plaatste een bericht op zijn Instagramaccount, waarin hij in een video van een minuut "even snel wil zeggen dat ik gay ben".

In een verklaring schrijft Nassib al vijftien jaar tegen het moment aan te hikken, maar dat hij zich nu senang genoeg voelt voor zijn aankondiging "dankzij familie en vrienden".

In de videoboodschap zegt hij op zijn privacy gesteld te zijn. "Dus ik doe het niet voor de aandacht", benadrukt Nassib. "Maar ik vind representatie en zichtbaarheid erg belangrijk. Ik hoop dat ooit video's zoals deze niet meer nodig zijn. Tot dan wil ik mijn steentje bijdragen aan een cultuur van acceptatie."

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Iedere ochtend praten we je in 2 minuten en 21 seconden bij over de afgelopen speeldag op het EK voetbal 2021. Check hier de video van vandaag: