Twee nieuwe fabrieken voor productie Pfizer-vaccin • Onderzoek ziekenhuizen rond Janssen-vaccin

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is vandaag voor de tweede keer gevaccineerd. Opmerkelijk is dat zij deze keer het Moderna-vaccin kreeg toegediend, terwijl haar eerste vaccinatie met AstraZeneca was.

Waarom ze bij haar tweede vaccinatie een ander vaccin kreeg, is niet bekendgemaakt. Naar het mixen van vaccins wordt de laatste tijd veel onderzoek gedaan. Volgens Duitse onderzoekers zou het mixen van AstraZeneca met een ander vaccin een hogere werkzaamheid kunnen geven. Mensen die na AstraZeneca een ander vaccin toegediend kregen, hadden namelijk meer last van bijwerkingen. En dat is volgens de onderzoekers een teken dat het immuunsysteem sterker reageert en dat daardoor de werkzaamheid toeneemt.