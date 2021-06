Sint-Maarten start met vaccineren kwetsbare kinderen • 'Cubaans vaccin 92 procent effectief'

Sint-Maarten gaat als eerste van de zes Caribische eilanden van het Koninkrijk kinderen van 12 jaar en ouder met onderliggende ziektes vaccineren tegen het coronavirus. Het gaat om kinderen met onder meer leukemie, nierfalen, het syndroom van Down, een immuunziekte, diabetes of obesitas.

De Nederlandse Gezondheidsraad heeft toestemming gegeven voor de vaccinaties, laat de regering van Sint-Maarten weten. Er zijn twee locaties op het eiland waar de kinderen een prik kunnen krijgen. Daarvoor hoeven zij geen afspraak te maken.

De vaccinatiegraad op Sint-Maarten is relatief laag in vergelijking met de andere Caribische eilanden van het Koninkrijk. Zo heeft ongeveer 40 procent van de volwassen bevolking op Sint-Maarten minstens één prik gekregen. Op Curaçao en Aruba is dat meer dan 65 procent. Op Bonaire is dat meer dan 75 procent.