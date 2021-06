Ook AstraZeneca naar laatste huisartsen • Oranje Fonds lanceert Corona Sociaal Herstelfonds

In het Wembley-stadion in Londen zijn bij de twee halve finales en de eindstrijd van het Europees Kampioenschap voetbal 60.000 supporters welkom, heeft de Britse regering besloten. Een uitverkocht Wembley is normaal gesproken goed voor 90.000 toeschouwers.

Door het aantal toegenomen besmettingen met de deltavariant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk, leek het afgelopen tijd onzeker of de ontknoping van het EK in Londen gespeeld kan worden. Een aantal landen wilde dat liever niet. Zo riep Italië de UEFA op om de wedstrijden ergens anders te laten spelen, maar de UEFA benadrukte herhaaldelijk dat de wedstrijden in Londen gespeeld worden.

Bij de groepswedstrijden in het Wembley-stadion waren steeds zo'n 22.000 voetbalfans welkom. Voor de knock-outfase gaat dat aantal omhoog naar 45.000 bezoekers, schrijft de BBC. Wie een kaartje heeft, moet wel vooraf een negatieve corona-uitslag laten zien of aantonen dat hij of zij volledig is gevaccineerd. De prikken moeten minstens twee weken voor de wedstrijd zijn toegediend.

