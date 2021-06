Onderzoek ziekenhuizen rond Janssen-vaccin • Celstraf voor bedreigende complotdenker

Vijf factoren bepalen of er na de zomer, als het huidige gunstige 'seizoenseffect' is uitgewerkt, weer een nieuwe besmettingsgolf komt. Dat zei Jaap van Dissel van het RIVM in zijn briefing in de Tweede Kamer.

Twee van die "kwetsbaarheden" zijn de vaccinatiebereidheid van de Nederlander en de vraag hoe lang de vaccins mensen beschermt tegen het virus. Ook speelt een rol hoeveel nieuwe, besmettelijkere varianten er ontstaan (mogelijk nog besmettelijker dan de deltavariant die snel in opkomst is) en in welke mate het virus door reizigers in Nederland wordt binnengebracht. En tot slot is het volgens Van Dissel essentieel of mensen zich aan de geldende regels houden, zoals met name de afstandsmaatregel.

Goed nieuws, aldus Van Dissel, is dat uit onderzoek blijkt dat de vaccins mensen niet alleen mensen individueel beschermen tegen ziekte, maar ook ervoor zorgen dat die mensen het virus minder verspreiden.