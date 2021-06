Eén geval van trombose na prik met Janssen-vaccin • 'Kans op besmetting in vliegtuig relatief klein'

De zogenoemde deltavariant van het coronavirus komt in onder meer de regio Rotterdam meer voor dan in andere delen van het land, zegt viroloog Marion Koopmans bij Rijnmond. Ze verwacht dat dit nog zal doorzetten. "Het is dus belangrijk dat de basismaatregelen overeind blijven."

Ze wijst erop dat de deltavariant in Groot-Brittannië de andere virusvarianten vrijwel heeft verdrongen. Daarom zijn eerder aangekondigde versoepelingen daar teruggedraaid. Ook in andere landen is te zien dat de deltavariant besmettelijker is dan andere virusvarianten. "We verwachten dat ook in Nederland, net als we vorig jaar rond Kerst hebben gezien toen de Britse variant er was. Je ziet dan hoe moeilijk het is om zoiets buiten de deur te houden."

In Nederland is nu volgens Koopmans in ongeveer drie procent van de besmettingen sprake van de deltavariant. "In sommige steekproeven in verschillende regio's zie je al dat het meer is, zo ook in de regio Rotterdam. We verwachten dat dat doorzet en moeten dat goed in de gaten houden."