CPB verwacht nog sneller herstel van coronacrisis • 'Cubaans vaccin 92 procent effectief'

Een proef met de prikbus in Friesland dit voorjaar is volgens de GGD succesvol verlopen. Kwartiermaker Niels van Mourik van de GGD zei in het NOS Radio 1 Journaal dat enkele honderden mensen zijn bereikt. Het experiment in vier plaatsen was er vooral op gericht om twijfelaars en lager opgeleiden ervan te overtuigen zich te laten vaccineren. Vaak gaat het om mensen die niet naar een grote priklocatie kunnen of durven komen of die anderszins angstig zijn. Voor hen is zo'n locatie vaak te intimiderend. In de bus hoef je geen afspraak te maken voor een prik. Harlingen was de eerste stad waar een prikbus werd ingezet, later volgden Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Daar werd vooral geprobeerd om dak- en thuislozen te bewegen een vaccin te nemen. Vanaf vandaag rijdt er ook een prikbus in Den Haag.