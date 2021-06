Carl Nassib komt als eerste American-footballspeler uit de kast

Carl Nassib - GettyImages

American-footballspeler Carl Nassib heeft als eerste actieve speler uit topcompetitie NFL bekendgemaakt dat hij homoseksueel is. De 28-jarige Nassib plaatste een bericht op zijn Instagramaccount, waarin hij in een video van een minuut "even snel wil zeggen dat ik gay ben". In een verklaring schrijft Nassib al vijftien jaar tegen het moment aan te hikken, maar dat hij zich nu senang genoeg voelt voor zijn aankondiging "dankzij familie en vrienden". In de videoboodschap zegt hij op zijn privacy gesteld te zijn. "Dus ik doe het niet voor de aandacht", benadrukt Nassib. "Maar ik vind representatie en zichtbaarheid erg belangrijk. Ik hoop dat ooit video's zoals deze niet meer nodig zijn. Tot dan wil ik mijn steentje bijdragen aan een cultuur van acceptatie." American football is de best bekeken sport in de VS en de NFL is de rijkste sportcompetitie van de wereld. In 2020 zette de competitie ondanks de coronacrisis nog zo'n 12 miljard dollar om. De NFL en zijn team schrijven op Twitter trots te zijn op Nassib. NFL-baas Roger Goodell zei te hopen dat dergelijke berichten spoedig geen nieuws meer zullen zijn, "als we toewerken naar volledige gelijkwaardigheid voor de lhbti-gemeenschap". De video van Nassib:

Nassib zegt de competitie, zijn coaches en medespelers dankbaar te zijn voor de steun. Hij doneert daarnaast 100.000 dollar aan een goed doel, dat zich inzet voor preventie van zelfmoord in de lhbti-gemeenschap. Contract van 25 miljoen dollar Nassib is verdediger voor zijn team Las Vegas Raiders. Hij debuteerde in 2016 in de NFL bij de club Cleveland Browns. Na twee jaar vertrok hij naar Tampa Bay Buccaneers. Vorig jaar tekende Nassib bij de Raiders een contract voor drie jaar met een waarde van ruim 25 miljoen dollar. Hij is niet de eerste NFL-speler die uit de kast komt. Hij is alleen wel de eerste die dat doet terwijl hij nog speelt in de competitie. Eerder kwamen spelers uit de kast na het einde van hun actieve loopbaan, toen ze geen club meer hadden of ze speelden uiteindelijk geen duel in de NFL. Zo kwam verdediger Michael Sam in 2014 na zijn studententijd, kort voordat NFL-clubs hem konden selecteren, uit de kast. Hij werd gekozen door een NFL-team, maar speelde uiteindelijk nooit een wedstrijd in de competitie.