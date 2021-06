American footballverdediger komt als eerste actieve NFL-speler uit de kast

American footballspeler Carl Nassib heeft als eerste actieve speler uit topcompetitie NFL bekendgemaakt dat hij homoseksueel is. De 28-jarige Nassib plaatste een bericht op zijn Instagramaccount, waarin hij in een video van een minuut "even snel wil zeggen dat ik gay ben".

In een verklaring schrijft Nassib al vijftien jaar tegen het moment aan te hikken, maar dat hij zich nu senang genoeg voelt voor zijn aankondiging "dankzij familie en vrienden".

In de videoboodschap zegt hij op zijn privacy gesteld te zijn. "Dus ik doe het niet voor de aandacht", benadrukt Nassib. "Maar ik vind representatie en zichtbaarheid erg belangrijk. Ik hoop dat ooit een video zoals deze niet meer nodig is. Tot dan wil ik mijn steentje bijdragen aan een cultuur van acceptatie."

American football is de beste bekeken sport in de VS en de NFL is de rijkste sportcompetitie van de wereld. In 2020 zette de competitie ondanks de coronacrisis nog zo'n 12 miljard dollar om. De NFL en zijn team schrijven op Twitter trots te zijn op Nassib. NFL-baas Roger Goodell zei te hopen dat dergelijke berichten spoedig geen nieuws meer zullen zijn, "als we toewerken naar volledige gelijkwaardigheid voor de lhbti-gemeenschap".

De competitie deelde in onderstaande tweet de video van Nassib: