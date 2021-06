Voetbalpodcast #161: 'Malen heeft de concurrentiestrijd met Weghorst wel gewonnen'

Het lijkt erop dat Donyell Malen de concurrentiestrijd met Wout Weghorst wel heeft gewonnen. Dat is de conclusie in de nieuwe aflevering van de NOS Voetbalpodcast.

Arno Vermeulen bespreekt na de wedstrijd Noord-Macedonië - Nederland (0-3) samen met Tom Egbers, Jeroen Stekelenburg en Jeroen Grueter de situatie bij het Nederlands elftal.

Malen kreeg voor het eerst een basisplek en hij deed het verdienstelijk. Hij leverde de assist op de 0-1 van Memphis Depay en was telkens zeer nadrukkelijk aanwezig. Het leek erop dat ook Depay en Georginio Wijnaldum beter functioneerden met Malen in plaats van Weghorst in de aanval.