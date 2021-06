Denemarken walst op magische avond over Russen heen en gaat naar achtste finales

Bekijk de samenvatting van Rusland - Denemarken (1-4) - NOS

Ruim een week na het tragische begin van dit EK, met de hartstilstand van Christian Eriksen, heeft Denemarken zich op een magische avond in Kopenhagen alsnog geplaatst voor de achtste finales. Voor een sfeervol stadion in Kopenhagen wonnen de Denen met 4-1 van Rusland. Dankzij de 2-0 zege van België op Finland verzekerden de Denen zich op doelsaldo van de tweede plek. Aanstaande zaterdag is Wales de tegenstander van Denemarken in de Johan Cruijff Arena. De winnaar van dat duel is in de kwartfinales de mogelijke tegenstander van Oranje.

De eindstand in groep B. - NOS

De intenties van de Russen waren vanaf de eerste minuut duidelijk. Bondscoach Vjatsjeslav Tsjertsjesov had een extra verdediger aan zijn defensie toegevoegd om de Denen op afstand te houden. Een gelijkspel zou immers vrijwel zeker de tweede plaats in groep B opleveren. De Denen moesten winnen met minimaal twee doelpunten verschil om nog tweede te kunnen worden in de groep, mits de Finnen geen punt zouden overhouden tegen België. En daar ging de geplaagde ploeg vol voor. Zoals eerder in de duels met Finland en België bleven de Denen verzorgd en gepassioneerd aanvallen, maar de goede intenties smoorden keer op keer in de Russische defensie. Damsgaard vindt een gaatje De speelwijze van de Denen leverde ook risico's op: de ingeschoven verdediger Jannik Vestergaard verslikte zich op het middenveld en dat was het sein voor de Russen om voor het eerst razendsnel om te schakelen. De levensgrote kans die daaruit ontstond, was echter niet aan de Russische ster Aleksandr Golovin besteed. Vlak nadat oud-Ajacied Kasper Dolberg aan zijn opwarming was begonnen, leverde de aanhoudende druk van de Denen dan toch de felbegeerde voorsprong op. Sampdoria-aanvaller Mikkel Damsgaard haalde uit van een meter of twintig en de onervaren doelman Matveij Safonov verkeek zich op de boogbal.

Deense droom blijft leven: Damsgaard slecht Russische muur (1-0) - NOS

Met 20 jaar en 353 dagen was Damsgaard meteen ook de jongste Deense doelpuntenmaker op een EK-eindronde ooit. Russen moeten komen Na rust moesten de Russen op zoek naar de gelijkmaker om uitschakeling te voorkomen, maar aanvallend bakten ze er helemaal niets van. Ook bij Denemarken leken de krachten weg te vloeien, tot de fans voor nieuwe inspiratie zorgden met een indrukwekkende samenzang.

Genieten in Kopenhagen: Deense fans zingen ploeg vooruit tegen Russen - NOS

Toeval of niet, maar vlak daarna bood Roman Zobnin de Denen de helpende hand. De Russische middenvelder zag Yusuf Poulsen compleet over het hoofd toen hij wilde terugspelen op zijn eigen doelman. De spits, die ook al scoorde tegen België, pakte het cadeautje gretig uit. Emotionele achtbaan Daarna kwamen de Denen op de tribune in een emotionele achtbaan terecht. Eerst ging een luid gejuich op in het Parken-stadion toen het bericht kwam dat België op 1-0 was gekomen tegen de Finnen, maar dat gejuich ging over in ongeloof en wanhoop.

Doelman Kasper Schmeichel begrijpt niets van de beslissing van arbiter Clément Turpin om de Russen een penalty te geven. - AFP

Het doelpunt van Romelu Lukaku in Sint-Petersburg werd namelijk alsnog afgekeurd wegens buitenspel en op hetzelfde moment kregen de Russen een strafschop: Vestergaard hield invaller Aleksandr Sobolev lichtjes vast, voldoende voor arbiter Turpin om naar de stip te wijzen. Aanvoerder Artjom Dzjoeba schoot de strafschop in het doel en gaf daarmee de Russen weer hoop.

Christensens kanonskogel zorgt voor 3-1 Een golf van opluchting ging over de tribunes toen het nieuws doorsijpelde dat België alsnog op voorsprong was gekomen tegen de Finnen en de tweede plaats dus opnieuw binnen handbereik was. Andreas Christensen zorgde uiteindelijk voor de beslissing: eerst werd een kopbal van de Chelsea-verdediger nog van de lijn gehaald, maar toen de bal na een Deense schiettent opnieuw voor zijn voeten belandde, knalde hij de Denen met een kanonskogel naar 3-1.