Haperende Belgische machine laat op gang tegen dappere Finnen

Finland eindigde door de winst van Denemarken op Rusland (4-1) als derde in groep B en weet woensdagavond na het einde van de groepsfase of het tot de vier beste nummers drie behoort.

De jonge aanvaller van Stade Rennais zag zijn gekrulde schot knap worden gekeerd door doelman Lukas Hradecky. Ook De Bruyne onderscheidde zich even met een knappe rush in de Finse zestien, maar hij vond geen medespeler voor het beslissende zetje.

Na rust speelde België meer richting het Finse doel, maar het bevrijdende doelpunt bleef lange tijd uit. Daardoor mocht Finland blijven hopen op een stunt, want een gelijkmaker was genoeg geweest voor de tweede plaats.

Finland knokte en verscheen soms brutaal voor het doel van doelman Thibaut Courtois. Een afgekeurde goal van Lukaku wegens buitenspel hield Finland nog in leven, maar in het slotkwartier sloeg België alsnog toe.

Een kopbal van Thomas Vermaelen vloog via de paal en doelman Hradecky in het doel, waarmee de Belgische ban was gebroken (1-0). Lukaku sloeg in de 81ste minuut met zijn derde EK-goal opnieuw toe voor België (2-0).