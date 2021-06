'Webwinkel Amazon vernietigt jaarlijks miljoenen nieuwe producten'

Webwinkel Amazon vernietigt in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks miljoenen producten. Dat schrijft de Britse commerciële zender ITV, die in het geheim onderzoek deed bij een distributiecentrum van het bedrijf in het Schotse Dunfermline.

Een anonieme oud-medewerker van het centrum zegt dat daar wekelijks meer dan 100.000 artikelen werden afgevoerd. Het ging onder meer om items zoals televisies, laptops, dure koptelefoons en stofzuigers van Dyson, maar ook om boeken en mondkapjes die nog in de verpakking zaten.

De helft van de producten was nieuw en ongebruikt, de andere helft was teruggestuurd door klanten maar nog in goede staat, verklaarde de voormalig medewerker. De producten werden voor een groot deel naar recyclecentra gebracht, maar ITV zag ook dat vrachtwagens naar een vuilstort reden.

Behalve op de getuigenissen van de medewerker baseert de zender zich op interne documenten van Amazon. Op een lijst uit april staan 124.000 producten onder het kopje 'vernietigen'. In diezelfde periode werden slechts 28.000 artikelen apart gezet voor donatie.

De webgigant beschikt in het Verenigd Koninkrijk over 24 distributiecentra - mogelijk gaat het dus om nog veel meer producten.