Hongaarse Szonja 'bang voor volgende generatie' door anti-homowet in thuisland

In Hongarije zelf en elders in Europa leidde de wet tot grote verontwaardiging. De wet is direct gericht tegen lhbti'ers, zeggen critici. "De mogelijkheid om beelden of teksten te zien waarin lhbti'ers zijn vertegenwoordigd wordt weggenomen", zegt Szonja, die zelf homoseksueel is. "Iedereen die bij deze gemeenschap hoort, zal zich volkomen alleen voelen."

De nieuwe wet waartegen het protest bij het homomonument in Amsterdam was gericht, regelt een verbod op "homo-promotie", aldus premier Victor Orbán. Het gaat dan bijvoorbeeld om boeken en films met een homoseksueel personage. Leraren mogen homoseksualiteit niet meer bespreken met hun leerlingen. Het doel is volgens Orbán het "beschermen van jongeren tegen informatie over homoseksualiteit en geslachtsverandering".

De menigte was niet zo groot als vorige week in Boedapest , maar dat honderden Nederlanders vanmiddag samenkwamen om te protesteren tegen een wet in een land 1400 kilometer van hier, doet de Hongaarse Szonja Zsiros goed. "Dat zoveel mensen de noodzaak voelen om hun solidariteit te betonen, maakt me blij."

Szonja studeert in Nederland maar heeft nog familie en vrienden in Hongarije. Onder Orbán is haar land de afgelopen jaren de verkeerde kant opgegaan, vindt ze. "De overheid doet alles wat in hun macht ligt om meer macht en controle te vergaren. Het middel dat ze gebruiken is de lhbti-gemeenschap. Dat is is een heel makkelijk onderwerp in Hongarije, dat nog vrij traditioneel is, om hun aanhang mee te vergroten."

De Hongaarse regering ontkent dat de homogemeenschap het doel is van de wet. Volwassenen zouden namelijk niet worden beperkt in het zelf mogen bepalen "hoe ze hun leven inrichten".

Onzin, zegt Szonja. Als kinderen niks meer mogen leren over homoseksualiteit, kan dat nare gevolgen hebben. "Ik ben bang voor de volgende generatie lhbti'ers. Ik maak me zorgen om hun welzijn, hun mentale gezondheid. Als ze niet kunnen zien dat wat ze doormaken compleet normaal is, dan vrees ik echt dat het zelfmoordpercentage onder jongeren zal toenemen."