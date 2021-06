Heeft Malen zijn plek in Oranje veroverd? 'Donyell is gewoon een heel goede speler'

"Maar je wilt je wilt wel meer momenten hebben dan alleen zo'n pass", voegde Malen daar direct aan toe. Zoals er van euforie bij de 22-jarige spits sowieso nauwelijks sprake was. "Ik denk dat we bij vlagen goede momenten hadden, maar er zit ook wel veel verbetering in van mijn kant."

De PSV'er speelde sterk in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Noord-Macedonië, als een van de twee spitsen. Malen gaf de assist bij de openingstreffer en speelde aanvalsmaatje Depay op fraaie wijze vrij in aanloop naar de derde Nederlandse goal, van Georginio Wijnaldum. "Dat gaf wel een goed gevoel."

Wijnaldum en Depay leken meer in hun kracht te spelen met de snelle Malen. "We kennen de kwaliteiten van Donyell", zei Wijnaldum. "Hij is gewoon een goede speler en zorgt voor dreiging in de diepte. Zo komt er ook ruimte voor mij en Memphis."

Malen was zichtbaar gestreeld dat er na afloop gesproken werd over een succesvolle driehoek bestaande uit hem, Wijnaldum en Depay. Eerder heetten laatstgenoemden een gouden tandem te zijn. Malen: "Als je op die manier genoemd wordt is dat mooi."

Of aan de tweede treffer tegen Oostenrijk, toen Depay de diepgaande Malen vond, die de bal seconden later op een presenteerblaadje aan doelpuntenmaker Denzel Dumfries gaf.

Ook Frenkie de Jong was onder de indruk van Malen. "Malen is gewoon een hele goede speler, ik denk dat we dat allemaal weten en kunnen zien. Hij is heel snel, dus heel dreigend in de diepte. Hij is heel bewegelijk, kan een goal maken... gewoon een goeie speler."

Depay hield zich op de vlakte, maar ook bij hem kon je tussen de regels lezen waar zijn voorkeur lag. Of op zijn minst vermoeden.

"Ook dat was even zoeken", zei de aanvaller over de koppeling met Malen. "Maar wanneer wij de bal veroverden, was er zoveel dreiging in de diepte. We hebben elkaar wel gevonden, denk ik: hij een assist, ik een assist. Maar tegen Georgië (oefenduel, red.) hebben Wout en ik ook goed gecombineerd. Het is aan de trainer."

Ook Malen erkende dat de ideale afstemming tussen hem en Depay niet altijd daar was. "Ik denk dat we goede momenten hadden, zijn goal natuurlijk. Maar er zijn ook wel momenten die we beter kunnen uitspelen, dichter bij elkaar moeten staan of een andere keuze moeten maken. Ik denk dat er veel meer in zat vandaag."