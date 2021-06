Jager Overijssel vrijgesproken van doodschieten wolf in Duitsland

Een Duitse rechtbank heeft een jager uit Overijssel vrijgesproken die begin 2019 een wolf doodschoot in de deelstaat Brandenburg. De man werd ervan beschuldigd dat hij natuurbeschermingswetten had overtreden.

De jager schoot de wolf dood, omdat deze zijn jachthonden had aangevallen. Volgens de man reageerde het dier niet op geschreeuw, geklap en een waarschuwingsschot.

De jager uit Twente maakte deel uit van een jachtgezelschap dat begin 2019 in de buurt van Berlijn bezig was met een drijfjacht.

Hij zat in een jachthut toen de wolf een van de honden van de drijvers aanviel. Volgens de jager was er sprake van noodweer, meldt RTV Oost. Hij zag geen andere uitweg dan de wolf dood te schieten. "Het was de hond of de wolf."