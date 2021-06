Toegangsbewijs voor festival of club: 'Er is altijd een groep die dit niet accepteert'

De Kroon schat in dat ongeveer de helft van de clubs in Amsterdam open zal zijn, de week daarop gaat het naar 80 procent. Gebrek aan publiek zal er in ieder geval niet zijn, zegt De Kroon, zelf eigenaar van de Chicago Social Club. "Voor ons waren de 700 beschikbare kaarten binnen een dag uitverkocht. Mensen willen weer in de club staan en die bass voelen."

Festivals en clubs mogen vanaf zaterdag weer opengaan voor publiek. Festival- en clubgangers moeten daarvoor wel een coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app kunnen laten zien. De Amsterdamse clubscene is enthousiast over de nieuwe regels voor discotheken, zegt Pieter de Kroon van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC). "Iedereen is hartstikke blij om na vijftien maanden eindelijk weer open te kunnen."

Daartegenover staat volgens Mouter veel steun in de samenleving voor dit soort maatregelen. "Dat is omdat het ervoor zorgt dat we weer zo snel mogelijk terug kunnen naar het leven voor de coronacrisis. En er is bij veel Nederlanders ook empathie voor ondernemers in de horeca en evenementenbranche die door dit soort maatregelen weer aan het werk kunnen."

Böhre, die zelf jurist is, zegt dat de stichting overweegt om een rechtszaak te beginnen. "Maar het kan ook gebeuren dat een bezoeker van een discotheek zelf naar de rechter stapt als die aan de deur geweigerd wordt omdat hij geen test-of vaccinatiebewijs kan laten zien. Het is dan aan een rechter om daarover te oordelen."

Vincent Böhre van de actiegroep Privacy First noemt de coronatestbewijzen geen goede ontwikkeling. "Je gaat dan naar een testsamenleving, en dan discrimineer je mensen op basis van hun medische status. Daarnaast zijn er privacyrisico's. Bovendien moet je je nu legitimeren voordat je toegang tot een evenement of discotheek krijgt. Dat is voor het eerst."

Te vroeg om te speculeren

Voor Bente Bollmann, woordvoerder van de festivals Lowlands en Down The Rabbit Hole, is er door de aankondiging van vrijdag niet zo veel veranderd. "Het was twee weken geleden al duidelijk dat we op maximale capaciteit konden draaien, dat was heel belangrijk."

Voor wat betreft de vaccinatie- en testbewijzen is het afwachten, zegt Bollmann. "Het is duidelijk dat het steeds sneller gaat met de versoepelingen. Het is dus nu nog afwachten hoe we er voor staan als Lowlands en Down The Rabbit Hole gaan beginnen." Beide festivals zijn eind augustus.

Tot die tijd is het te vroeg om te speculeren, zegt de woordvoerder. "Als mensen een test- of prikbewijs moeten laten zien, dan gaan we dat oplossen, dat komt wel goed. Maar uiteindelijk zijn we heel blij dat deze festivals, zoals het er nu naar uitziet, door kunnen gaan."