Oostenrijk voor het eerst naar knock-outfase na winst op tegenvallend Oekraïne

Oostenrijk heeft zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de knock-outfase van het Europees kampioenschap.

De ploeg van bondscoach Franco Foda verzekerde zich in Boekarest van de tweede plaats in Groep C door een verdiende 1-0 zege op het tegenvallende Oekraïne.

Oostenrijk speelt zaterdag in de achtste finales tegen titelfavoriet Italië (aftrap 21.00 uur).

Het Oekraïne van bondscoach Andrej Sjevtsjenko eindigt met drie punten als derde in de groep en moet nu tot en met woensdagavond afwachten of dat voldoende is voor een plek bij de vier beste nummers drie.