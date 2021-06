Oranje blijft bij de les, Depay en Wijnaldum schitteren in zege op Noord-Macedonië

Bekijk de samenvatting van Noord-Macedonië - Nederland (0-3) - NOS

De focus en scherpte behouden, met het oog op de achtste finales. Dat was de voornaamste opdracht voor het Nederlands elftal voor de EK-groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië, waarin niets meer dan de eer op het spel stond. Met name na rust werd aan die opdracht aardig voldaan, met een 3-0 overwinning als prima eindresultaat. Maar tegelijkertijd gaf het aantal kansen dat Oranje weggaf te denken. Om het treffen met de Noord-Macedoniërs, de nummer 62 van de wereldranglijst, zo veel mogelijk te ontdoen van een bijna onvermijdelijk semivriendschappelijk gevoel, voerde Frank de Boer slechts twee wijzigingen door. Ryan Gravenberch en Donyell Malen vervingen Marten de Roon en Wout Weghorst.

Ryan Gravenberch stond naast Frenkie de Jong en Gini Wijnaldum op het middenveld - ANP

Het systeem waarin Oranje aan de aftrap stond was ook nog altijd 5-3-2, al kondigde De Boer vooraf aan die strijdwijze op een gegeven moment om te gaan zetten naar 4-3-3, om dat te perfectioneren. Frivool, maar... Oranje begon desondanks zoals je aan een wedstrijd zonder druk begint, frivool en aanvallend. Frenkie de Jong danste zoals Frenkie de Jong kan dansen, Malen passte met de hak en er werd lustig op los gecombineerd. Maar rondom de openingstreffer van Memphis Depay, halverwege de eerste helft, waren de gevaarlijkste momenten voor Noord-Macedonië.

Frenkie de Jong danste zoals Frenkie de Jong kan dansen - ANP

Ivan Trickovski dacht te scoren na een knappe aanval, maar werd teruggevlagd wegens buitenspel. Aleksandar Trajkovski knalde op de binnenkant van de paal naast een aan de grond genagelde Maarten Stekelenburg en Visar Musliu kopte naast uit een hoekschop. Malen-Depay-Malen-Depay-goal De Noord-Macedoniërs groeven zich niet in, wat de wedstrijd ten goede kwam. Maar de 0-1, Nederland was officieel de uitspelende ploeg, was wel een direct gevolg van die dappere tactiek. Oranje counterde via Malen, die Depay bereikte, de bal terugkreeg en hem weer aflegde op zijn aanvalsmaatje.

Vijf minuten na de goal was Denzel Dumfries dicht bij 0-2, maar verder was het vooral net niet. Een pass die net niet op maat was, een actie die net niet lukte of de ruimte voor een schot die net niet gevonden werd. En, aan de andere kant van het veld, een defensie die meerdere keren wankelde, maar net niet omviel. Genoeg ruimte voor verbetering dus, met het oog op de tweede helft. 4-3-3 en snelle goal Dat hogere niveau moest gehaald worden in een 4-3-3-systeem, in de rust voerde De Boer zijn aangekondigde omzetting door. Jurriën Timber verving Stefan de Vrij en ging rechtsback spelen, Dumfries werd vervangen door een fanatieke Steven Berghuis, die naar rechtsbuiten ging. En binnen vijf minuten lag de bal in het net. Was hij bij de openingsgoal nog afmaker, ditmaal leverde Depay de beslissende pass. De kersverse Barcelona-aanvaller trok laag voor op Gini Wijnaldum, die simpel kon binnenlopen voor de 0-2.

Eindstand Groep C - NOS

Ineens strandden de combinaties niet meer zodra het vijandelijke doel in zicht kwam, waardoor de derde Nederlandse treffer al snel volgde. Wijnaldum haalde de trekker over, maar eigenlijk was het jammer dat de aanvoerder eraan te pas moest komen. De aanval die eraan voorafging - De Jong op Malen, die ineens doorspeelt op Depay - was namelijk dusdanig fraai, dat hij een onbereikbaar schot in de verre hoek als slotstuk had verdiend. Maar Depay stuitte op doelman Stole Dimitrievski, waarna Wijnaldum in de rebound alsnog toesloeg (0-3).