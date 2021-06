Hamer zet hoogstwaarschijnlijk Rutte en Kaag aan het schrijven

Alles wijst erop dat informateur Hamer VVD-leider Rutte en zijn D66-collega Kaag zal voorstellen om samen te gaan schrijven aan een aanzet tot een regeerakkoord. Dat zeggen ingewijden. Na zo'n tussenfase kunnen andere partijen dan beslissen of ze daarbij willen aansluiten.

Op die manier wil Hamer de impasse in de formatie doorbreken. Nog steeds liggen er diverse blokkades van de verschillende partijen over de vraag wie met wie. Vandaag bleek dat ook een weekend nadenken en met elkaar bellen daar niets aan veranderd heeft.

Voor het opschrijven van de plannen worden twee tot drie weken uitgetrokken, in ieder geval tot het zomerreces. Hamer blijft informateur en zal het proces begeleiden, zeggen ingewijden. Daarna is het de bedoeling om drie tot vier weken rust in te lassen, om alle betrokkenen een beetje op adem te laten komen.

Hamer komt waarschijnlijk op korte termijn met haar eindverslag. Na zes weken verkennen is de conclusie dat VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie nog steeds vooral naar elkaar kijken voor een eerste stap. VVD en CDA willen niet met twee linkse partijen in een kabinet, terwijl PvdA en GroenLinks elkaar blijven vasthouden. D66 wil eigenlijk niet met de ChristenUnie.

'Liberaal motorblok'

Vandaag ontving Hamer nog een keer alle hoofdrolspelers. De optie om met z'n zessen te gaan onderhandelen lijkt van tafel, omdat verschillende partijen daar weinig in zien.

CDA-leider Hoekstra zei in een eerdere fase van de formatie nog dat hij geen zin had om aan te sluiten bij een "liberaal motorblok" van de winnaars van de verkiezingen, VVD en D66.

Na afloop van zijn gesprek met de informateur was hij vandaag een stuk minder stellig toen hem werd gevraagd wat hij vond van de optie om Rutte en Kaag aan het schrijven te zetten, zonder het CDA.

Hij sloot het in ieder geval niet uit. "Het is niet behulpzaam als ik daar over ga speculeren", was het enige dat Hoekstra kwijt wilde.