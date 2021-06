Studenten kijken uit naar fysiek onderwijs, maar is er nog wel genoeg ruimte?

Volle collegezaal - ANP

Nu het land steeds verder opengaat, bereiden universiteiten zich voor op een collegejaar waarin weer op de campus les mag worden gegeven. Maar is er wel genoeg ruimte voor alle studenten? Het aantal nieuwe universitaire bachelor-studenten stijgt al vanaf 2015. Dit jaar hebben zich inmiddels 100.904 studenten aangemeld. Dat is ruim 3000 meer vergeleken met hetzelfde moment vorig jaar. Voorzitter Lisanne de Roos van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland, maakt zich zorgen. Ze stelt dat er vóór de coronacrisis al sprake was van een groot capaciteitsprobleem op universiteiten. "Denk hierbij aan studenten die in overvolle collegezalen in het gangpad moeten zitten, of werkgroepen van veertig man waarbij de docent niet echt aandacht meer voor je heeft. Dan voel je je meer een nummer dan een persoon." Ook bij de studentenverenigingen is het druk. Vorig jaar hadden ze 60 procent meer aanmeldingen. Bij Carolus Magnus in Nijmegen was er zelfs een verdubbeling. De 'sjaars' moeten komend jaar nog 'zeker' ontgroend worden, vertelt voorzitter Anne Meyboom:

Hoe anders is de toekomst van deze studentenvereniging? - NOS

Tijdens de coronacrisis steeg het aantal studenten alleen maar verder, onder meer doordat studenten geen tussenjaar namen en er in 2020 geen centrale VWO-examens werden afgenomen. De Vereniging van Universiteiten zegt dat er extra geld nodig is om dit probleem op te lossen. Woordvoerder Gijs Dupont: "Als de politiek wil voorkomen dat studenten bij elkaar op schoot moeten zitten in een collegezaal en moderne faciliteiten wil aanbieden, zijn investeringen onontkoombaar." Er is volgens hem structureel 200 miljoen euro nodig voor onderhoud, verduurzaming en uitbreiding van de gebouwen en faciliteiten. Toch weer lessen digitaal? Een andere mogelijke oplossing voor de drukte is digitalisering. Die digitalisering stond bij universiteiten al langer op de agenda, maar is juist door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen. Zo is er bij de Universiteit van Amsterdam tijdens de pandemie een 'Hybrid Learning Theatre' gebouwd. In deze collegezaal kunnen de docent en een klein groepje studenten fysiek aanwezig zijn, terwijl de rest van de studenten geprojecteerd zijn op een grote 'Zoom-wand'. "Dat was een heel goede oplossing, gegeven de restricties die we hadden", zegt professor Maarten Pieter Schinkel, de bedenker van het Hybrid Learning Theatre.

Het Hybrid Learning Theatre - Nieuwsuur