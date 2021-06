Belgische justitie: Conings bracht zichzelf één tot vier weken geleden om het leven

De Belgische oud-militair Jürgen Conings is naar schatting één week tot vier weken geleden door zelfdoding om het leven gekomen. Dat heeft het Belgische Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Conings verdween vijf weken geleden, op 17 mei.

Zijn lichaam werd gisteren in het Nationaal Park Hoge Kempen in België gevonden. Bij het lichaam werden diverse geladen vuurwapens, grote hoeveelheden munitie, een mes, een machete en een bijl aangetroffen.

Het OM bevestigt dat Conings zichzelf heeft gedood met een van die wapens. Het gebruikte pistool lag op zijn lichaam. Verdere analyse moet uitwijzen hoelang het exact geleden is dat Conings zichzelf om het leven bracht.

Net buiten het zoekgebied

In het Nationaal Park Hoge Kempen werd eerder intensief naar de voortvluchtige militair gezocht. Bij de zoekacties kwam men wel in de buurt van het lichaam, maar het werd niet gevonden.

Begin juni werd de rugzak van de militair gevonden, waarna in een straal van één kilometer rond de rugzak werd gezocht. Het lichaam, zo concludeert het OM nu, lag op 150 meter afstand van die zoekcirkel, onder een boom en op een helling.

'Zonder geur was het niet te vinden'

Dat het lichaam bij de gerichte zoekacties niet is opgemerkt, komt vermoedelijk doordat het op een dichtgegroeide plek lag, waar veel varens groeien.

Volgens justitie is het een "moeilijk bereikbaar deel" van het bos. "Het is aannemelijk dat zonder de geur van ontbinding, het bijna onmogelijk zou zijn geweest om de gezochte persoon terug te vinden", staat in een persverklaring.

Beelden aangeboden aan mediabedrijf

Gisteren werd het lichaam door twee montainbikers gevonden. Zij gingen af op de geur van ontbinding. Eén van de mountainbikers ging daarop van het pad af en het bos in en trof het lijk aan. Volgens het OM is de fietser verhoord door de politie, omdat hij beelden had gemaakt van het lichaam en deze had geprobeerd te verkopen aan een Duits mediabedrijf. Het strafrechtelijk onderzoek hier naar loopt nog.

De andere mountainbiker was de burgemeester van Maaseijk, die op grond van de geur de politie inlichtte.