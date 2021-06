Label, manager en dj willen tweede kans voor Bilal Wahib, wil de rest dat ook?

Bilal Wahib - ANP

"Is het niet weer tijd om Bilal Wahib een tweede kans te geven?" Die vraag wierp radio-dj Sander Hoogendoorn vanochtend in zijn show Sanders Vriendenteam op 3FM op. Eind maart besloten Nederlandse radiozenders de muziek van de acteur en rapper in de ban te doen omdat hij in een Instagram-livesessie aan een minderjarige jongen vroeg om zijn geslachtsdeel te laten zien. "Hoelang duurt zo'n ban? En wie gaat daarover?", vroeg Hoogendoorn zich vandaag af. De radio-dj vond dat het tijd was om van de ban af te stappen. "Ik vind het buiten proportie dat zijn carrière nu voorbij is. (...) De boodschap is nu wel binnengekomen bij hem. Het is heel sterk om hem een collectieve tweede kans te geven." Daarna speelde Hoogendoorn het nummer Tigers van Wahib. De dj is niet de enige die Wahib een tweede kans gunt. Ook zijn platenlabel Top Notch en zijn manager Nathan Moszkowicz zijn positief over de toekomst. "Wij vinden ook dat hij een tweede kans verdient", zegt Top Notch-directeur Vincent Patty tegen de NOS. Het label is overigens nooit gestopt met werken met Wahib, zegt Patty. "We hebben destijds gecommuniceerd dat we het werk neerlegden om te praten en te kijken wat er aan de hand was, maar de samenwerking heeft altijd bestaan."

Quote Wat er ook heeft plaatsgevonden de afgelopen maanden, zijn talent blijft onmiskenbaar. Manager Nathan Moszkowicz

Manager Moszkowicz is blij. "Ook wij hebben te horen gekregen dat 3FM de muziek van Bilal weer gaat draaien. Daar zijn wij als management erg blij mee. Wat er ook heeft plaatsgevonden de afgelopen maanden, zijn talent blijft onmiskenbaar. We kijken uit naar de toekomst." Eerder riep ook entertainmentdeskundige Rob Goossens Top Notch op om Wahib te vergeven. "Wat Bilal heeft gedaan is niet goed, maar mensen zijn klaar om hem te vergeven voor wat hij heeft gedaan", zei Goossens in RTL Boulevard.

Eind maart waren Mocro Maffia-acteurs Oussama Ahammoud (20) en Bilal Wahib (22) te zien in een livestream op Instagram. Wahib bood een deelnemer van die livestream 17.000 euro aan als hij zijn geslachtsdeel zou laten zien. Dat deed de jongen. Beide acteurs lachten en ook veel deelnemers reageerden in de chatfunctie met lachende emoticons. De toon van de BN'ers veranderde wanneer doordrong dat de jongen waarschijnlijk minderjarig was. "Ik wist het niet", zei Wahib daarover. Na het incident werd Wahib gearresteerd als verdachte voor het verspreiden van kinderporno. Er werd uiteindelijk geen aangifte gedaan.

De NPO laat weten dat dj Hoogendoorn zelf mag kiezen of hij Wahibs muziek wil draaien. "We hebben bij het besluit om Bilal Wahib even niet meer op zender te draaien, aangegeven dat het een beslissing is geweest tussen de zender (3FM), de omroepen en de dj's. Maar we hebben ook gezegd: als er dj's zijn die hem wél willen draaien, dan kan dat", zegt een woordvoerder. Dat geldt ook voor FunX-dj's. Omdat Wahib geen onderdeel van de kernprogrammering van 3FM is, blijft de situatie op 3FM de komende tijd verder ongewijzigd, aldus de woordvoerder. Ook de programmering van de radiozenders van Talpa verandert niet, zegt een woordvoerder. Radio 538 heeft Wahib nooit geboycot. "Dus ook nu niet." De andere radiozenders van Talpa, zoals Radio 10, Veronica en Skyradio, draaiden zijn muziek al niet, dus daar verandert nu ook niets, zegt de woordvoerder. Het is nog onduidelijk wat andere radiozenders doen, die waren niet bereikbaar voor commentaar. Verdeeldheid Waar de een het goed vindt dat Wahibs muziek weer wordt gedraaid, vindt een ander dat de artiest nog op de blaren van zijn actie moet zitten. De situatie zorgt voor verdeeldheid, iets wat vaker gebeurt als een beroemdheid in opspraak is, zegt Irene Stengs, bijzonder hoogleraar antropologie van ritueel en populaire cultuur (VU en Meertens Instituut). "Over dit soort zaken raken mensen het gewoon niet eens. Aan de ene kant wordt beroemdheden overschrijdend gedrag vaak zo vergeven, zoals overspel of te hard rijden, maar om andere kwesties kan de morele verontwaardiging juist lang blijven hangen." Omdat Hoogendoorn Wahib waarschijnlijk een goede acteur en rapper vindt, heeft hij zichzelf overtuigd dat deze kwaliteiten opwegen tegen het maken van één foute grap, zegt Stengs. "Die kwaliteiten sturen de relativering dan de andere kant op." Over de stelling of gedrag van een artiest een goede reden is om muziek te boycotten, discussieerden muziekkenner Leo Blokhuis en radio-dj Gerard Ekdom eerder al:

Maar er zijn ook nog genoeg mensen die Wahib nog steeds willen straffen voor zijn daad. Wat daarbij meespeelt is dat iedereen ook het slachtoffer heeft gezien, zegt Stengs. "De hele wereld was bij wijze van spreken getuige van de slechte grap." Dat maakt de situatie anders dan bijvoorbeeld de morele verwerping van beroemdheden zoals Michael Jackson, R. Kelly of Lil' Kleine. "Bij die zaken gaat het over beschuldigingen, maar is er geen concreet bewijs zoals een video. Bij Wahib hebben honderdduizenden mensen kunnen zien dat datgene waar hij van beschuldigd wordt, daadwerkelijk heeft plaatsgevonden." In deze (geblurde) video is te zien wat er gebeurde:

