Rus week voor Wimbledon snel uitgeschakeld in Duitsland

Arantxa Rus is op het grastoernooi van Bad Homburg in Duitsland al in de eerste ronde uitgeschakeld. Een week voor de start van Wimbledon boog Rus voor de Française Alizé Cornet: 6-3, 2-6, 6-1.

De 31-jarige Cornet (WTA-56) trof Rus één keer eerder (in 2010 op gravel in het Oostenrijkse Bad Gastein) en gunde haar toen maar twee games. In Duitsland kreeg de 30-jarige Rus (WTA-84) genoeg kansen, maar benutte ze maar twee van de negen breekkansen (beide in set twee).

Cornet verzilverde vier van de acht breekkansen en was net een tandje beter dan Rus.

Op Wimbledon is Rus, die in 2012 de derde ronde bereikte, geplaatst voor het hoofdtoernooi.