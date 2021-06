Rutte: Hongaarse anti-homowet is verschrikkelijk en onacceptabel

Demissionair premier Rutte noemt de Hongaarse wet die volgens de Hongaarse premier Orbán "een verbod op homo-promotie" regelt "echt onacceptabel".

Door de nieuwe wet zijn boeken en films met een homoseksueel personage of reclames waarin homo's of transgenders worden getoond vanaf nu verboden. De Hongaarse regering zegt jongeren "te willen beschermen tegen informatie over homoseksualiteit en geslachtsverandering".

"Verschrikkelijk", noemt Rutte dit. "Als Europa, naast een markt- en munteenheid ook een waarde-gemeenschap is, en dat vinden we allemaal, dan kan het niet waar zijn dat in de Europese Unie een land zoiets achterlijks uithaalt als de Hongaren nu doen".

Daar zal aanstaande donderdag in de Europese Raad over gesproken worden, zegt Rutte, die erop wijst dat de Europese Commissie al een procedure tegen Hongarije is gestart.

De EU liet al weten naar mogelijkheden te kijken om sancties op te leggen aan Hongarije. Volgens EU-commissaris Helena Dalli worden de waarden van de Europese Unie met de nieuwe wet geschonden.

Rutte is het daarmee eens: