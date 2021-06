Cavendish terug in de Tour, Bennett verdedigt groene trui niet: 'Wie had dat gedacht?'

Mark Cavendish zal voor het eerst in drie jaar weer te bewonderen zijn in de Tour de France. De 36-jarige sprinter van het eiland Man is aangewezen als speerpunt van Deceuninck-QuickStep in de massasprint.

Met 30 ritzeges in 12 deelnames is Cavendish na Eddy Merckx (34 zeges) de meest succesvolle rittenkaper in de Ronde van Frankrijk. In 2011, de editie waarin hij vijf massasprints naar zijn hand zette, droeg hij bovendien de groene trui in Parijs.

Zijn laatste ritzege in de Tour was echter al vijf jaar geleden in 2016. Dat jaar won hij bij Dimension Data nog vier ritten en droeg bovendien een dag de gele trui.

De laatste jaren was Cavendish geen schim meer van zichzelf. Hij hield vorig jaar zelfs rekening met het beëindigen van zijn loopbaan, maar vond via een speciale constructie alsnog onderdak bij zijn oude ploegleider Patrick Lefevere. Zo bracht Cavendish zijn eigen sponsors mee.